Анкара, 29 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Власти Турции в пять раз повысят стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом пишет газета Sabah.

Interiot Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно)

Анкара воспользуется правом, полученным по Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году.

«Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году», — пишет газета.

Ожидается, что годовой доход в результате изменений от повышения стоимости прохода через проливы вырастет до 200 млн долларов.