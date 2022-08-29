* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 29 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер три атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отражены Фронтом национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли три массированных удара по позициям фронта в уезде Париян провинции Панджшер, бои длились весь день 28 августа.

Собеседники утверждают, что в результате контратаки сил фронта трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё несколько получили ранения.

Пока нет сообщений о возможных потерях сил Фронта сопротивления.

Руководит операцией маулави Абдул Каюм Закир, командующий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и Андрабе. Маулави Закир начал масштабные операции в Парияне и сказал, что завершит их в уезде Шотул.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили об этих столкновениях и потерях.

Напомним, что утром 28 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли дома местных жителей в отместку за свои потери в боях с силами Фронта сопротивления.