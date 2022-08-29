Силы сопротивления отразили три атаки талибов* в афганском уезде Париян
Базарак, Афганистан, 29 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер три атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отражены Фронтом национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли три массированных удара по позициям фронта в уезде Париян провинции Панджшер, бои длились весь день 28 августа.
Собеседники утверждают, что в результате контратаки сил фронта трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё несколько получили ранения.
Пока нет сообщений о возможных потерях сил Фронта сопротивления.
Руководит операцией маулави Абдул Каюм Закир, командующий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и Андрабе. Маулави Закир начал масштабные операции в Парияне и сказал, что завершит их в уезде Шотул.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили об этих столкновениях и потерях.
Напомним, что утром 28 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли дома местных жителей в отместку за свои потери в боях с силами Фронта сопротивления.