София, 29 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Предвыборная кампания по голосованию в Народное собрание (парламент) Болгарии стартует в стране 2 сентября текущего года. Об этом 29 августа со ссылкой на заявление болгарской Центральной избирательной комиссии передает БНР.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, к участию в избирательной гонке допущено 24 партии и общественных движений, а также четыре коалиционных структуры.

Предполагается, что сегодня представители ЦИК Болгарии проведут последние консультации с потенциальными кандидатами в высший законодательный орган.

Напомним, выборы в парламент Болгарии запланированы на 2 октября 2022-го года.