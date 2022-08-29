Кувандык, Оренбургская область, 29 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратурой выявлены нарушения требований пожарной безопасности на железной дороге. ОАО «РЖД» привлекли к административной ответственности, сообщили 29 августа в Уральской транспортной прокуратуре.

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В ведомстве указали на то, что в полосе отвода железной дороги Кувандыкской дистанцией пути ОАО «РЖД» не проводится своевременная уборка сухой растительности. На территории есть мусор. Отсутствует минерализованная полоса либо противопожарный барьер.

За нарушение требований пожарной безопасности предприятие транспорта оштрафовано на сумму 400 тысяч рублей.

В адрес начальника предприятия внесено представление. В отношении ОАО «РЖД» возбудили административнле дело. Юрлицо оштрафовано на 400 тыс. рублей.