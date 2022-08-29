Москва, 29 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. При существующем потребительском обществе и при существующей прозападной элите Россия не в состоянии выстоять в долговременном смертельном конфликте с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Может быть, можно выиграть спецоперацию. Надо сделать всё, чтобы выиграть. Но выстоять в долгом смертельном конфликте с Западом при существующем потребительском обществе и существующих тенденциях в этом обществе, выстоять долговременно невозможно», — заявил Кургинян.

По его словам, для такого выстраивания нужно совершенно иное общество, нужна другая элита, породить которые может только мощный концептуальный импульс диаметрально противоположный тому, что породил сегодняшнюю реальность, которая и стратегически, и концептуально не совместима с гигантской войной на уничтожение, объявленной нам Западом.