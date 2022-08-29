Донецк, 29 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Киевская реактивная артиллерия

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 (совпадает с мск)- н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кировский и Киевский районы Донецка оказались под огнём боевиков киевского режима.

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