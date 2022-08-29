Самара, 29 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. 63,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал вложено в первом квартале 2022 года в Самарской области. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Russianhighways.ru Строительство дороги

Отмечается, что это превышает показатель аналогичного периода 2021 года на 11% в фактических ценах. Сейчас в области реализуется более двухсот инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,3 трлн рублей.

«До конца года в планах — запуск 30 новых производств», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской областиВиктора Кудряшова.

Отмечается, что в регионе выявили критерии инвестиционной привлекательности, на которые обращают внимание предприниматели и которые обеспечивают регионам высокие позиции в рейтинге.

«Эти процессы мы намерены совершенствовать», — заявил Кудряшов.

Отмечается, что среди таких критериев важное место занимает уменьшение сроков подключения к энергосетям, газо‑ и водоснабжению. Важным показателем является и сроки выдачи разрешений на строительство.

Сообщается, что одним из важных показателей является оценка предпринимателями качества дорог. В регионе намерены подготовить реестр объектов, которые наиболее активно эксплуатируются участниками бизнес-процессов, и выделить средства из бюджета области на их ремонт.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году предприятиям Самарской области было выделено из средств федерального бюджета 37 млрд рублей на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по уже имеющимся кредитам.