В Самарской области сообщили о работе по улучшению инвестиционного климата
Самара, 29 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. 63,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал вложено в первом квартале 2022 года в Самарской области. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что это превышает показатель аналогичного периода 2021 года на 11% в фактических ценах. Сейчас в области реализуется более двухсот инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,3 трлн рублей.
«До конца года в планах — запуск 30 новых производств», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской областиВиктора Кудряшова.
Отмечается, что в регионе выявили критерии инвестиционной привлекательности, на которые обращают внимание предприниматели и которые обеспечивают регионам высокие позиции в рейтинге.
«Эти процессы мы намерены совершенствовать», — заявил Кудряшов.
Отмечается, что среди таких критериев важное место занимает уменьшение сроков подключения к энергосетям, газо‑ и водоснабжению. Важным показателем является и сроки выдачи разрешений на строительство.
Сообщается, что одним из важных показателей является оценка предпринимателями качества дорог. В регионе намерены подготовить реестр объектов, которые наиболее активно эксплуатируются участниками бизнес-процессов, и выделить средства из бюджета области на их ремонт.
РанееИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году предприятиям Самарской области было выделено из средств федерального бюджета 37 млрд рублей на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по уже имеющимся кредитам.