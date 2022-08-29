Чебоксары, 29 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Чувашии ближайшие три дня сохранится летняя погода, а затем резко похолодает. Холодная погода придёт надолго. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Заросли на набережной возле Дома правительства Чувашии

По его словам, в ближайшие дни дожди, дефицит которых наблюдался в августе, будут носить локальный характер, но не исключаются грозы с порывами ветра до 21 — 26 метров в секунду. Синоптик-любитель отмечает, что для ликвидации засухи и высокой пожароопасности осадки должны «идти, как минимум, неделю».

30 августа на погоду окажет влияние проходящий фронт неустойчивости, а 31 августа республику накроет холодный фронт, но при этом температура останется на уровне +25…+30 градусов.

Резкое похолодание прогнозируется 1 сентября: температура упадёт до +14…+19 градусов, осадки маловероятны. 2 — 4 сентября из-за прихода арктического воздуха похолодает до +11…+16 градусов, а по ночам воздух начнёт остывать до +5 градусов, пройдут небольшие дожди с усилением западного ветра.

По предварительным расчётам, холодная погода придёт надолго. Существенного потепления до 20-градусных значений пока не предвидится.

Как сообщало ИА REGNUM , с 28 августа до 18 сентября в Чувашии ограничено посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Это связано с установлением чрезвычайной степени пожарной опасности в лесах.