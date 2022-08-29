Барнаул, 29 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном изменении погодных условий. По данным синоптиков, с 30 августа по 2 сентября местами сохранится высокая (4 класс) пожароопасность.

Rocky_L Огонь

С 31 августа ожидается в Барнауле и Угловском районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

«Просим соблюдать бдительность при обращении с огнем! Любая оплошность может стать причиной крупного пожара. Не жгите траву, не разводите костры, не бросайте окурки. Следите за детьми, не давайте им играть со спичками», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, штормпрогноз по горимости в Алтайском крае был продлён до 29 августа.

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