Брюссель, 29 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Более половины стран Европейского союза, располагающих подземными хранилищами природного газа, превысили целевой уровень по запасам топлива. Об этом говорится в данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Chmee2 Подземное газовое хранилище

В 2022 году целевой показатель составляет 80%. Этой планки смогли достичь в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, а также Польше, Португалии, Испании и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что 29 августа через территорию б. УССР в направлении Евросоюза будет прокачано около 42,15 млн куб. м, а через газопровод «Северный поток» — 33,5 млн куб. м.