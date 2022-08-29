Пекин, 29 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Масштабную спецоперацию против мошенников, действующих в сфере телекоммуникаций, провели правоохранительные органы Китая. В восточных провинциях задержаны около 13 тыс. человек, арестованы активы в размере 50 млн юаней ($7,3 млн), сообщает 29 августа «Чжунго синьвэньван».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Операция охватила 15 городов восточных провинций Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой. В результате облав полицейские выявили и пресекли деятельность мошенников в 460 различных точках, изъяли около 14 тыс. мобильных телефонов, компьютеров и другого оборудования.

В 2021 году полиция Китая раскрыла 441 тыс. дел, связанных с телекоммуникационным мошенничеством. Правоохранители предотвратили переводы мошенникам на общую сумму в 329,1 млрд юаней (около $48,3 млрд).

Читайте также: Таможня Шанхая пресекла ввоз 300 муравьев-жнецов под видом игрушек Lego