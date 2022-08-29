Осло, , 09:53 — REGNUM План Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии в условиях, когда Европа переживает острый энергетический кризис, это опасный и эгоистичный шаг, который сыграет на руку президенту России Владимиру Путину, считают соседи скандинавской страны, как сообщает об этом Financial Times.

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Государственный секретарь министерства нефти и энергетики Норвегии Андреас Бьелланн Эриксен подтвердил, что Осло рассматривает механизм ограничения производства и, следовательно, экспорта энергии на случай, если уровень воды в хранилищах, питающих ГЭС, значительно снизится. Любой такой механизм будет находиться в рамках «обязательств» страны перед Европой и будет способствовать «стабильности всей интегрированной энергосистемы», объяснил он.

Однако соседи Норвегии с этим не согласны. Операторы энергосистем Дании, Финляндии и Швеции предупредили Норвегию, что ее план прекратить экспорт электроэнергии на фоне опасений по поводу объемов гидродобычи подрывает европейский рынок.

«Это был бы очень опасный и националистический шаг. Это очень эгоистичное поведение, — сказал в интервью Financial Times главный исполнительный директор финского энергетического оператора Fingrid Юкка Руусунен. — Если мы не будем работать вместе, это поможет России. Лучший способ помочь России — выйти из команды».

Руусунен отметил, что Норвегия зарабатывает «очень много денег» на энергоносителях, а сокращение экспорта электроэнергии поможет «популистским, националистическим голосам расколоть рынок. В итоге проиграют все», — сказал он.

«Любые меры государства в подобной ситуации чреваты — они заразны. Люди могут сказать, что, раз уж Норвегия это делает, то и мы будем. Поэтому, на мой взгляд, это неправильный подход», — сказал директор по рынку электроэнергии датского энергетического оператора Energinet Йоханнес Бруун.

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволл Ведум попытался успокоить опасения в Хельсинки и Стокгольме, указав на то, что они получают электроэнергию с севера Норвегии, где уровень водохранилищ высок, а цены низки — в отличие от юга страны, который снабжает Данию, Германию, Великобританию и Нидерланды.

Но Руусунен отверг этот аргументу на том основании, что на севере есть только «очень слабая» и «очень маленькая» линия электропередачи.

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