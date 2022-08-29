Москва, , 09:52 — REGNUM Образовательная система Москвы полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом 29 августа АГН «Москва » сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тыс. зданий школ, детсадов и других учреждений образования», — сказал чиновник.

По его словам, на территории столицы в общей сложности к зиме планируется подготовить свыше 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в административном центре Бурятии городе Улан-Удэ начнется 5 сентября.

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