Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Власти Камчатки хотят создать в регионе круглогодичный молодёжный лагерь экологической направленности по примеру «Сириуса» в Сочи. Об этом в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю» рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Камчатка

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Глава региона поднимет вопрос создания такого лагеря на открывшемся в крае форуме «Экосистема. Заповедный край». Он рассчитывает, что участники представят конкретные решения, эскизы, концепцию, которые лягут в основу создания круглогодичного лагеря для молодёжи.

«Чтобы он был спроектирован и реализован на самом современном уровне. Хочется привести в пример лагерь «Сириус», который по поручению президента работает в Сочи. И мы с коллегами, которые занимаются развитием «Сириуса», обязательно будем советоваться. Но, в первую очередь, я хочу от ребят, участников форума, получить те конкретные решения, эскизы и концепцию того, как такой центр может выглядеть, и как нам подойти к его практической реализации», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, во всероссийском молодежном экофоруме «Экосистема. Заповедный край», который проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября, принимают участие ребята из Луганской и Донецкой Народных Республик.