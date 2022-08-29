Байкалово, Свердловская область, 29 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Свердловской области двое подростков 14 и 15 лет предстали перед судом по обвинению в разбое. Уральцы напали на продавца и ограбили магазин, сообщили 29 августа журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в марте 2022 года в селе Байкалово. Подростки заранее продумали план действий. Один из злоумышленников с молотком напал на продавца. Другой в это время похищал деньги и имущество магазина.

Свердловчане причинили здоровью продавца вред средней тяжести. Сумма ущерба магазину составила более 22 тыс. рублей.

Суд приговорил одного из подростков к двум с половиной годам лишения свободы. Его сообщнику назначили наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы. Отбывать наказание уральцы будут в воспитательной колонии. Кроме того, суд взыскал в пользу пострадавшей работницы магазина 500 тыс. рублей.

Отметим, в 2021 году Свердловская область вошла в список регионов с наиболее высоким уровнем подростковой преступности. Тогда правоохранители зарегистрировали 1476 преступлений, совершённых подростками.