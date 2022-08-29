Москва, , 09:51 — REGNUM Банкиры и профессиональные участники рынка — Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — выступили против идеи Центробанка России создать автономный фонд поддержки финансового сектора, формируемого за счет отчислений самих банков, пишет 29 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на письма НСФР и НАУФОР.

Банкир Алексей Банников © ИА REGNUM

В этих финансовых организациях считают, что появление такого фонда может создать риски перераспределения потерь от крупных игроков, попавших под санкции, в сторону небольших по капиталу участников финансового рынка без госучастия.

По их мнению, будет сложно отделить форс-мажорные обстоятельства от остальных, поэтому финансовая поддержка попавшим под санкции банкам, должна предоставляться исключительно ЦБ и правительством РФ.

Банкиры, НСФР и НАУФОР считают, что нельзя полностью отказываться от иностранной валюты. Предлагают расширить инвестиционные возможности НПФ. Также они внесли ещё ряд предложений и направили их в Центробанк РФ.

ИА REGNUM сообщало, Банк России выступил с предложением создать отдельный фонд, который бы финансировал финансовые компании при форс-мажорных обстоятельствах.

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