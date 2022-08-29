Саратов, , 10:29 — REGNUM В железнодорожной аварии в городе Саратове 29 августа погибла 55-летняя женщина. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Железная дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент произошел около девяти утра (местное время).

«На улице Выгонная, остановочный пункт «Вагонное депо», товарным поездом сбита женщина», — написал зампред правительства региона.

На место происшествия выезжала бригада экстренного реагирования. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, смерть наступила до прибытия медиков.

ИА REGNUM ранее передавало, утром 12 мая грузовой поезд сбил 41-летнего мужчину в Саратове. Пострадавший погиб на месте.

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