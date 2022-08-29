Саратов, 29 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В железнодорожной аварии в городе Саратове 29 августа погибла 55-летняя женщина. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошел около девяти утра (местное время).

«На улице Выгонная, остановочный пункт «Вагонное депо», товарным поездом сбита женщина», — написал зампред правительства региона.

На место происшествия выезжала бригада экстренного реагирования. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, смерть наступила до прибытия медиков.

ИА REGNUM ранее передавало, утром 12 мая грузовой поезд сбил 41-летнего мужчину в Саратове. Пострадавший погиб на месте.

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