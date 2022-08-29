Благовещенск, 29 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Новый трансграничный мостовой переход из Амурской области в Китай не изменил существенно товарооборот между странами. Из Хэйхэ в Благовещенск и обратно ездит мало грузовиков, сообщило китайское издание Biang.ru.

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«На данный момент мост Хэйхэ — Благовещенск, скорее, работает для галочки, а не на прибыль. По нему переезжает в день несколько десятков транспортных средств. Это погоды для товарооборота не делает», — отметил источник СМИ.

По мнению информатора, грузопоток по мосту через Амур возле столицы региона так и будет оставаться незначительным до тех пор, пока не заработает транспортно-логистический терминал Каникурган и не модернизируют логистическую инфраструктуру со стороны Хэйхэ.

Как сообщало ИА REGNUM, открытый 10 июня мост из Амурской области в Хэйхэ (Китай) способен в перспективе пропускать ежегодно более 4 млн тонн грузов и более 2 млн человек. Пока он будет работать только на перевозку товаров.