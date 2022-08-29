Нью-Йорк, США, , 09:50 — REGNUM Экономика Великобритании скатиться в рецессию в конце текущего года. Такие прогнозы делают экономисты американского банка Goldman Sachs, сообщает 29 августа агентство Bloomberg.

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По их словам, существует риск того, что экономический спад будет сильным на фоне высоких цен на энергоресурсы.

В аналитической записке Goldman Sachs отмечается, что ВВП Соединённого Королевства в 2023 году сократится на 3,4%. При этом падение экономики к середине следующего года составит примерно на 1%, ожидают аналитики.

«Опасения в связи с давлением на стоимость жизни в Великобритании продолжают расти на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Реальное потребление все же, вероятно, значительно снизится», — отмечают экономисты.

При этом аналитики прогнозируют, что годовой объём производства в Британии в 2023 сократится на 0,6%. Причём в предыдущей оценке банка речь шла о росте на 1,1%.

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«Мы считаем, что риски смещаются в сторону более серьёзной и затяжной рецессии», — подчеркнули эксперты.

Аналитики пояснили, что цены на газ могут оставаться высокими в течение более длительного периода, домохозяйства могут тратить свои избыточные сбережения в меньшей степени, а сумма дополнительной фискальной поддержки домам может оказаться меньшей, чем предполагалось по изначальному сценарию.

В отчёте банка прогнозируется, что реальные располагаемые доходы граждан Британии упадут на 2,9%, а реальное потребление — на 1,4% в 2023 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно национальным прогнозам, вероятность наступления рецессии в Великобритании в III квартале 2022 года составит 50% и продолжится в начале 2023 года. Годовой уровень инфляции розничных цен достиг 12,3% — самого высокого уровня с 1981 года. Кроме того, уровень безработицы рискует превысить 5% в ближайший год.