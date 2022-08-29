Нью-Йорк, США, 29 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Экономика Великобритании скатится в рецессию в конце текущего года. Такие прогнозы делают экономисты американского банка Goldman Sachs, сообщает 29 августа агентство Bloomberg.

ИА REGNUM Евро

По их словам, существует риск того, что экономический спад будет сильным на фоне высоких цен на энергоресурсы.

В аналитической записке Goldman Sachs отмечается, что ВВП Соединённого Королевства в 2023 году сократится на 3,4%. При этом падение экономики к середине следующего года составит примерно 1%, ожидают аналитики.

«Опасения в связи с давлением на стоимость жизни в Великобритании продолжают расти на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Реальное потребление всё же, вероятно, значительно снизится», — отмечают экономисты.

При этом аналитики прогнозируют, что годовой объём производства в Британии в 2023 сократится на 0,6%. Причём в предыдущей оценке банка речь шла о росте на 1,1%.

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«Мы считаем, что риски смещаются в сторону более серьёзной и затяжной рецессии», — подчеркнули эксперты.

Аналитики пояснили, что цены на газ могут оставаться высокими в течение более длительного периода, домохозяйства могут тратить свои избыточные сбережения в меньшей степени, а сумма дополнительной фискальной поддержки домам может оказаться меньшей, чем предполагалось по изначальному сценарию.

В отчёте банка прогнозируется, что реальные располагаемые доходы граждан Британии упадут на 2,9%, а реальное потребление — на 1,4% в 2023 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно национальным прогнозам, вероятность наступления рецессии в Великобритании в III квартале 2022 года составит 50% и продолжится в начале 2023 года. Годовой уровень инфляции розничных цен достиг 12,3% — самого высокого уровня с 1981 года. Кроме того, уровень безработицы рискует превысить 5% в ближайший год.