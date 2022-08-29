Тольятти, Самарская область, 29 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Все предприятия «АвтоВАЗа» с 29 августа перешли на режим полной рабочей недели. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Valera N. Trubin Эмблема Lada

На аналогичный график перешли и дочерние компании автопредприятия. Так, пятидневка действует в Ижевске, где собирали модель Vesta. На сборочном комплексе в Тольятти введена шестидневная неделя со скользящим выходным. Там выпускают модели Granta, Niva Legend и Niva Travel.