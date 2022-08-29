Оренбург, 29 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Оренбурге работу экскурсионных троллейбусов продлят до 4 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Как отметили в мэрии, такое решение принято из-за многочисленных просьб горожан. Экскурсия «История города из окна троллейбуса» пришлась оренбуржцам по душе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планировалось, что брендированные троллейбусы будут курсировать с 22 по 28 августа в рамках празднования 279-летия города.

Транспорт оснащен аудиогидами. Кроме того, сотрудники Музея истории Оренбурга в образах кондукторов середины XX века проводят экскурсии напрямую.