Сеул, 29 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В июле 2022 года в Южной Корее зафиксировали увеличение спроса на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской национальной нефтяной корпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце в четвертой по величине Азии израсходовали 8,43 млн баррелей бензина, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июнем показатель вырос на 37,2%.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с отменой социального дистанцирования, сезоном летних отпусков и снижением налога на топливо.

Кроме того, в стране было израсходовано 2,15 млн баррелей авиакеросина, что на 21,2% больше, по сравнению с июлем прошлого года. Потребление дизельного топлива также увеличилось на 10%, до 13,34 млн баррелей.