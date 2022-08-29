Тбилиси, 29 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Тбилисскую клинику «Вивамед», где с мая содержат осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, 29 августа пропустили медицинского эксперта Эрика Голдсмита. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Как рассказал журналистам адвокат политика Шалва Хачапуридзе, в течение дня ожидается приезд к Саакашвили эксперта из Швейцарии. Кроме того, в течение ближайших дней к экс-президент должны прибыть из США ещё двое специалистов.

«Надеюсь, что оценка состояния, выбор методов дальнейшего лечения и всё остальное будет делаться с участием международных специалистов. Наша цель — выздоровление и полная реабилитация любого пациента», — сказал журналистам директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе.

Он также заявил, что в медучреждении готовы отвечать на вопросы в суде, если потребуется.

Напомним, сразу после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и скоро может умереть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии.