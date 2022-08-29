Москва, , 09:48 — REGNUM Экономика ЕС переживает самый серьёзный экономический кризис со времен окончания Второй мировой войны, и глубину последствий еще только предстоит осознать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«Очевидно, что углубляющийся энергетический кризис может привести к остановке крупнейших европейских производственных предприятий, не говоря о массовом разорении малых и средних предприятий, которые просто не смогут оплачивать газовые и электрические счета, — сказал он. — Снижение курса евро приведет к росту цен как на импортную продукцию, так и на продукцию, производимую внутри ЕС, но, вероятнее всего, страны Европы в осенне-зимний период могут столкнуться с дефицитом как продуктов питания, так и электроэнергии, газа, бензина. Очевидно, что конкурентоспособность европейской экономики подорвана, и в ближайшие четыре-пять лет всерьез соперничать с США или Китаем ЕС вряд ли сможет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее падение курса евро по отношению к доллару назвали ситуацией на довольно длительную перспективу.

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