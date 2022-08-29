Гватемала, 29 августа 2022, 09:48 — REGNUM Национальная федерация футбола Гватемалы объявила об официальном визите президента ФИФА Джанни Инфантино 30 августа. Об этом пишет Prensa Latina.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино
Kremlin.ru

Согласно опубликованной информации, Инфантино проведет встречи с главой Национальной федерации футбола Гватемалы Херардо Паисом и членами исполнительного комитета этой структуры, чтобы поделиться видением футбола ФИФА и её ценностями.

Во время своего пребывания в стране Инфантино посетит ряд спортивных объектов и узнает о различных инфраструктурных проектах, реализованных и находящихся в стадии разработки.

Он также проведет переговоры с членами футбольного сообщества Гватемалы и властями.