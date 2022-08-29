Гватемала, 29 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Национальная федерация футбола Гватемалы объявила об официальном визите президента ФИФА Джанни Инфантино 30 августа. Об этом пишет Prensa Latina.

Kremlin.ru Джанни Инфантино

Согласно опубликованной информации, Инфантино проведет встречи с главой Национальной федерации футбола Гватемалы Херардо Паисом и членами исполнительного комитета этой структуры, чтобы поделиться видением футбола ФИФА и её ценностями.

Во время своего пребывания в стране Инфантино посетит ряд спортивных объектов и узнает о различных инфраструктурных проектах, реализованных и находящихся в стадии разработки.

Он также проведет переговоры с членами футбольного сообщества Гватемалы и властями.