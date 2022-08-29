Бухарест, 29 августа 2022, 09:47 — REGNUM По меньшей мере 30 человек были эвакуированы из горящего здания православной церкви св. Томиша в городе Констанца на юге Румынии. Об этом 29 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Пожар
Пожар
Pixabay.com

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв двух газовых баллонов, произошедший во время богослужения. Сообщается о тяжелом ранении одного человека.

Огонь перебросился на соседние кварталы.

Церковь св. Томиша в Констанце, являющаяся памятником архитектуры, получила серьезные повреждения.

Ведется следствие.