Бухарест, 29 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 человек были эвакуированы из горящего здания православной церкви св. Томиша в городе Констанца на юге Румынии. Об этом 29 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Pixabay.com Пожар

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв двух газовых баллонов, произошедший во время богослужения. Сообщается о тяжелом ранении одного человека.

Огонь перебросился на соседние кварталы.

Церковь св. Томиша в Констанце, являющаяся памятником архитектуры, получила серьезные повреждения.

Ведется следствие.