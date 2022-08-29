Воронеж, 29 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Фанат московского футбольного клуба «Спартак» погиб в Воронежской области в ночь на 27 августа, причиной гибели, по заявлению его друзей, стал несчастный случай.

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Мужчина вместе женой и дочерью остановился в пансионате в Воронежской области. Как пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на друзей погибшего, сам матч посещать он не планировал из-за бойкота системы Fan ID. В ночь перед игрой мужчина выпал из окна. По данным СМИ, это случилось на глазах его родных и друзей.

Следственные органы начали проверку по факту гибели болельщика.

Как сообщало ИА REGNUM, матч между «Факелом» и «Спартаком» состоялся в Воронеже 27 августа. Гости одолели хозяев со счётом 1:4.