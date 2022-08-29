Ульяновск, 29 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области помощь в подготовке к новому учебному году получили более 23 тыс. детей. Поддержка семей с детьми является одним из основных направлений нацпроекта «Демография», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ольга Ларина ИА REGNUM Школьный дневник

На реализацию акции «Помоги собраться в школу» из областного и муниципальных бюджетов, а также за счёт привлечения благотворительных средств направлено более 58,3 млн рублей. Участниками ежегодной благотворительной акции стали 23 232 ребёнка из всех муниципальных образований.

«Это традиционно дети-инвалиды, ребята из неполных или многодетных семей. В этом году единовременную выплату на приобретение школьной и спортивной одежды оформили 16 752 многодетные семьи», — сообщила министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова.

В этом году единовременную выплату на приобретение школьной и спортивной одежды оформили 16 752 многодетные семьи. В рамках акции выдано около 8 тыс. комплектов школьной формы, почти 9,3 тыс. наборов канцтоваров и рюкзаков, 2,2 тыс. комплектов спортивной формы. Семьи получили 5 тыс. дисконтных карт первоклассников на покупку со скидкой школьной формы, канцелярских товаров и учебников.

Напомним, что ранее школы Ульяновска присоединились к благотворительной акции по сбору канцелярских принадлежностей для будущих первоклассников Лутугино в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в рамках проекта «Помоги собраться в школу» была поставлена задача помощь 8019 школьникам Ульяновской области, общий размер поддержки оценивался в 15,6 млн рублей.

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