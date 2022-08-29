Урай, Югра, , 09:44 — REGNUM В Урае (ХМАО) нарушены права на безопасное жилище жителей девяти аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Ветхое жильё Марина Каширская © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки выявлено девять многоквартирных домов с неподобающим состоянием конструкций. В суд от надзорного ведомства направлено исковое заявление о возложении на администрацию Урая обязанности произвести обследование данных домов и направить его результаты в межведомственную комиссию для решения вопроса о признании их аварийными и подлежащими сносу. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

По данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в Югре до 2025 года планируется переселить 29 372 человека из 1171 аварийного дома.