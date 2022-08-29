Москва, , 09:44 — REGNUM Падение курса евро по отношению к доллару — это ситуация на довольно длительную перспективу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Евро (сс) Huhu Uet

«Помочь экономике ЕС оправиться позволили бы отмена санкций и размораживание экономических отношений с Россией. Но на ближайшие 10-15 лет такая перспектива не просматривается, — сказал Хачатурян. — Поэтому ситуация для евро будет оставаться весьма сложной с перманентным понижательный трендом. Можно прогнозировать, что курс евро к доллару будет колебаться около соотношения 1:1 с небольшой амплитудой к повышению или понижения в диапазоне 1-2 п. п. Однако при условии сокращения или прекращения поставок российского газа в Европу при одновременном недостатке поставок сжиженного газа из США и Катара курс может ещё снизиться примерно на 4-5 п. п».

В этих условиях, как полагает Хачатурян, ЕЦБ, скорее всего, вернется к политике количественного смягчения, которая зарекомендовала себя в пандемию.

«Однако в условиях падения промышленного производства серьезно повлиять на ситуацию можно только при условии преодоления энергетического кризиса, то есть получения доступа к российским углеводородам, которые до февраля месяца 2022 года являлись залогом стабильности и эффективности промышленности в большинстве стран ЕС», — сказал Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее основной причиной ослабления курса евро по отношению к доллару назвали резкое падение темпов промышленного производства в ЕС.

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