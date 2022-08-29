Тель-Авив, Израиль, 29 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Военнослужащие Израиля проводят операцию на Западном берегу реки Иордан в городе Кабатия. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

(сс) Amit Agronov. IDF Spokesperson's Unit Бойцы ПВО ЦАХАЛа во время операции «Страж стен»

В пресс-службе ЦАХАЛа рассказали, что в ходе операции отмечаются перестрелки между военными Израиля и палестинцами.

«На месте происходит перестрелка между вооружёнными подозреваемыми и солдатами», — сказано в информации, распространённой армией.