Прага, 29 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Чехии по-прежнему содержится под стражей Александр Франчетти. Об этом 29 августа ИА REGNUM сообщила его гражданская супруга Светлана Франчетти.

Флаг Чехии

«Арест Александра Франчетти несёт исключительно политический характер и является проявлением русофобии», — заявила собеседница агентства.

К Александру Франчетти не допустили международного адвоката и специалиста по ЕСПЧ А. Суржина и отказали в медицинских протоколах лечения. Из-за санкций и неприкрытой русофобии фактически Франчетти оказался в ситуации, когда он не имеет возможности себя защищать.

«Единственная надежда на его освобождение — это обмен между Россией и Чехией» — заключила Светлана Франчетти.

Напомним, что Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года по запросу киевского режима.