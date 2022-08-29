Чита, 29 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Участок дороги вдоль озера Арахлей в Забайкалье полностью заасфальтировали, сообщает 29 августа телеграм-канал регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Министерство транспорта Забайкалья Участок дороги вдоль озера Арахлей в Забайкалье

Осталось заасфальтировать примыкания, установить знаки и нанести разметку. После этого на объекте проведут рабочую комиссию, которая проверит качество ремонта в соответствии с действующими стандартами.

Напомним, за последние три года по нацпроекту в сторону Ивано-Арахлейских озер отремонтировали 30 километров дороги. В этом году работают на участке с 30 по 36 километр.

В планах на 2023-й — капитально отремонтировать дорогу в Преображенке и перед селом Беклемишево.

Как сообщало ИА REGNUM, Сроки реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России будут продлены до 2030 года. Соответствующе распоряжение в середине июля 2022 года дал президент России Владимир Путин.

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