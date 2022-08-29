Самара, 29 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Самарской области зафиксировали в первом полугодии 2022 года рост поступлений в областной бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании в областном правительстве.

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Сообщается, что в настоящее время ситуация с исполнением бюджета в регионе остается стабильной.

«И мы даже отмечаем рост поступлений в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит пресс-служба областного правительства слова Кудряшова.

Он также отметил, что в настоящий момент ситуация с исполнением областного бюджета остается стабильной.

«Продолжает расти объем поступлений из федерального бюджета: по итогам первого полугодия нам удалось привлечь 42,6 миллиарда рублей федеральных средств, это также больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, на 17%. На 20% выросли и расходы бюджета по сравнению с первым полугодием прошлого года», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ожидают роста объема производства на АвтоВАЗе.