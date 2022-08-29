Бухарест, 29 августа 2022, 09:37 — REGNUM Элитные подразделения армии Румынии привлечены к тушению масштабных лесных пожаров в районе Вырфулуй-Греабэн уезда Марамуреш на северо-западе Румынии. Об этом 29 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, участие в соответствующих работах принимают самолет ВВС Румынии и десятки групп быстрого реагирования специальной службы тылового обеспечения.
Как заявил журналистам источник в Минобороны Румынии, миссия военных в регионе будет продолжаться до полной ликвидации возгорания.
Напомним, в результате сильнейших за последние несколько лет пожаров в лесах северной Румынии уничтожены тысячи гектаров насаждений.