Пермь, , 09:36 — REGNUM В Пермском крае спадает жара. Надвигаются дожди и грозы. Такой прогноз на период с 29 августа по 4 сентября опубликовал ГИС — Центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

« Похолодание будет происходить поэтапно, начиная с северных районов. На севере края 31 августа, а на юге — 2 сентября состоится переход среднесуточной температуры воздуха через отметку +15°С в сторону понижения, что означает окончание метеорологического лета. Стоит отметить, что это произойдет на две недели позже средних многолетних сроков», — сказали специалисты.

В регионе благододаря дождям завершится засуха. На севере Прикамья количество осадков может превысить норму в 1,5-2 раза. При этом в южной части края сохранится дефицит осадков.