Пекин, , 09:35 — REGNUM Наращиваю геополитическую борьбу с Россией в Арктике на фоне того, как глобальное потепление ускорило таяние льдов, что делает это место стратегически важным для увеличения военного и гражданского присутствия, США планируют утвердить должность посла по особым поручениям в Арктике, наряду с тем, как возглавляемый США военный альянс НАТО раскручивает шумиху вокруг интересов России и Китая, сообщает 28 августа газета Global Times.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По мере того, как таяние арктических льдов трансформирует международные судоходные маршруты, крупные державы наращивают свое присутствие в регионе. Некоторые китайские эксперты прогнозируют, что Арктика в будущем станет ключевой областью глобального соперничества, что объясняет, почему США активизировали усилия по усилению координации со своими союзниками в регионе по дипломатическим каналам и в военном соперничестве с Россией.

Однако шумиха вокруг присутствия Китая и России в Арктике является частью злонамеренных попыток Запада во главе с США представить Китай и Россию как совместные стратегические угрозы, стремясь таким образом повлиять на арктические государства, но это полное искажение арктической политики Китая и направлено на сдерживание России под предлогом безопасность, считают китайские эксперты.

В отличие от США, которые приносят больше конфликтов в разные части мира, даже в мирную Арктику, и усиливают конфронтацию между крупными державами, Китай, как «приарктическое государство», стремится защищать общие интересы всех стран и международного сообщества в Арктике и содействовать устойчивому развитию, отметили они.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре назначит посла по особым поручениям, который будет взаимодействовать с другими арктическими странами, коренными народами и другими заинтересованными сторонами, заявило правительство США, поскольку «США уже давно привержены защите нашей национальной безопасности и экономических интересов в регионе», говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Некоторые СМИ, такие как The Guardian, отметили, что решение Вашингтона было принято после того, как Россия усилила свое присутствие вблизи Северного полюса с помощью подводных лодок и военных самолетов, в то время как Китай строил арктические исследовательские станции. Между тем, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о наращивании военной мощи России в Арктике и растущем интересе Китая к Крайнему Северу, раздувая угрозы, исходящие от двух стран, сообщают СМИ.

«Меняющаяся Арктика, несомненно, повлияет на геополитический ландшафт, поскольку в будущем она станет новым местом соперничества между крупными державами» , — заявил Global Times директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь .

Главный приоритет Вашингтона в этом регионе сейчас заключается в том, как реагировать на растущую активность Москвы. Помимо военного присутствия, важным направлением также станет установление контроля над будущими судоходными путями в регионе. В частности, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия столкнется с определенными ограничениями на свои водные путь к Балтийскому морю, сказал Цуй, отметив, что поиск новых водных путей на Крайнем Севере был бы стратегически важен для Москвы.

Новая морская доктрина России, одобренная президентом России Владимиром Путиным 31 июля, предусматривает, что курс США на доминирование в мировом океане и растущая активность НАТО являются основными угрозами безопасности для России, указывая на то, что США и их союзники стремятся ограничить доступ страны к ресурсам мирового океана, а также жизненно важные морские транспортные пути, сообщает ТАСС.

Новая морская доктрина предусматривает активизацию деятельности в Арктике, в том числе развитие современной, высокотехнологичной судостроительной отрасли на Дальнем Востоке, предназначенной для строительства крупнотоннажных судов, в частности, для освоения Арктики.

Совсем недавно надводные корабли, подводные лодки и авиация Северного флота России вернулись в места базирования после выполнения учебно-боевых задач в составе морской ударной группировки в Баренцевом море и на побережье арктических островов. 17 августа на Северном флоте начались плановые учения общевойсковой ударной группировки по урегулированию кризисных ситуаций в Арктике, сообщает ТАСС.

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО можно рассматривать как часть намерения НАТО сосредоточиться на вопросах, связанных с Арктикой», — заявил Global Times директор Института международных отношений Китайского Народного университета Ван Ивэй .

Создание новой должности посла в Арктике поможет США — одной из арктических стран — усилить координацию с союзниками и установить правила, сдерживая наращивание военной мощи России, ссылаясь на соображения безопасности, сказал Ван.

Эксперт также отметил, что по мере того, как США продвигают идею «глобального достояния», стратегия сдерживания России и Китая распространяется на стратегические области и регионы не только в Арктике, но и в космосе, глубоководных базах и киберсообществе, поскольку некоторые из них четко не определили суверенную юрисдикцию. «Возглавляемый США Запад стремится установить свои собственные правила в этих областях и регионах», — сказал Ван.

Однако Китай рассматривает Арктику совершенно иначе, чем некоторые арктические страны, особенно когда у него нет военного присутствия в регионе, заявили китайские эксперты, отметив, что решение вопросов, связанных с Арктикой, должно быть сосредоточено на том, чтобы приносить пользу людям по всему миру, а не использовать это место для сдерживания другой страны в собственных стратегических целях или создания новых разногласий и конфликтов в регионе.

Участвуя в делах Арктики, Китай уделяет приоритетное внимание научным исследованиям, подчеркивает важность охраны окружающей среды, рационального использования, правового управления и международного сотрудничества, а также обязуется поддерживать мирный, безопасный и стабильный порядок в Арктике, согласно опубликованной в январе 2018 года Арктической политике Китая.