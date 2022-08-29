Молдавия, , 09:36 — REGNUM Мэр Кишинёва Ион Чебан не исключает, что власти Молдавии перед выборами главы столицы добьются возбуждения уголовных дел против него. Об этом он заявил на телеканале N4.

Ион Чебан Socialistii.md

По мнению градоначальника, кандидат от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) не сможет честно победить на выборах мэра, поэтому Чебан ожидает «грязной игры».

«Боюсь ли я уголовных дел? Нет, не боюсь. Будут ли они действовать? Да, будут. Они уже год ищут и ничего не могут найти», — сказал глава города.

Он отметил, что против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела, из которых получаются «шоу без финала». При этом мэр уверен, что такая политика ПДС не сработает, так как избиратели «не глупые».

Напомним, 23 августа Чебан объявил, что создаёт новую партию «Движение Национальная альтернатива». Она будет добиваться евроинтеграции. Мэром города он является с ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон: власти Молдавии сделают всё для её подчинения иностранным интересам