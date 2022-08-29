Москва, , 09:47 — REGNUM Российский газ поставляется в Европу в прежнем объёме. Ожидается, что 29 августа через территорию б. УССР будет прокачано около 42,15 млн куб. м, а через газопровод «Северный поток» — 33,5 млн куб. м.

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Номинации на транзит газа через б. УССР на 29 августа через газораспределительную станцию «Сохрановка» отсутствуют, а через станцию «Суджа» составляют около 42,15 млн куб. м. Таковы данные киевского оператора газотранспортных сетей.

«Северный поток» — основной маршрут поставок российского газа в Европу. По нему идёт примерно 33,5 млн кубометров газа в сутки, следует из данных Nord Stream AG.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях снижения поставок российского газа страны Европы продолжают заполнять свои хранилища топливом. Уровень запасов сейчас превышает 79% согласно данным Gas Infrastructure Europe.

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