Сеул, 29 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретился 27 августа с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниэлом Критенбринком. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, участники встречи подтвердили готовность к тесному сотрудничеству в деле решения северокорейской ядерной проблемы. А также подчеркнули, что Южная Корея и США продолжат жестко реагировать на недружественные действия Пхеньяна, укрепляя совместную обороноспособность.

Представитель США отметил, что Вашингтон поддерживает предложение южнокорейского лидера Юн Сок Ёля по оказанию Пхеньяну всесторонней помощи в случае отказа от ядерной программы.