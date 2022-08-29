Москва, 29 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Основной причиной ослабления курса евро по отношению к доллару является резкое падение темпов промышленного производства в Европе на фоне рекордного роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«Во многих странах ЕС инфляция уже стала двузначной. И ключевым фактором, приведшим к столь плачевным результатам, стала санкционная политика в отношении России, главным образом в области потребления углеводородов, — сказал Хачатурян. — Важно также подчеркнуть, что, в отличие Китая, где промышленность составляет 75-80% ВВП, ВВП ЕС обеспечивается промышленным производством лишь на 30-35%, остальное составляет сектор услуг. В свою очередь, практика показывает, что в результате снижения курса национальной валюты в наибольшей степени страдает как раз сектор услуг. Китай же, обладая значительным промышленным сектором и достаточным объёмом относительно дешёвой рабочей силы, может за счет снижения курса национальной валюты извлекать дополнительную выгоду от предоставления конкурентноспособных цен на свою продукцию на мировом рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что, скорее всего, курс евро продолжит понижаться.