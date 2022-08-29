Донецк, 29 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский, Ленинский и Киевский районы Донецка, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:47 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:50 — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:54 боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.