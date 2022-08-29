Иловлинский район, Волгоградская область, 29 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области погиб при тушении степного пожара. Трагедия произошла накануне, 28 августа.

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«Мы толком сами не знаем, как это всё произошло. Тушили пожар, огонь их накрыл. Это пока всё, что известно», — приводит « Волгоград онлайн » слова представителя администрации районе.

Накануне, 28 августа, крупный степной пожар начался в Иловлинском районе, огонь перешёл на лесопосадки и оказался в непосредственной близости от детского лагеря «Лазурный». Детей эвакуировали.