Чебоксары, , 09:28 — REGNUM В Чувашии в последние жаркие дни регистрируют новые случаи происшествия на воде. В связи с этим 29 августа глава республики Олег Николаев попросил руководителей муниципальных образований «усилить внимание» в местах купания, особенно необорудованных. И призвал жителей внимательно относиться к своему здоровью, так как власти не могут «держать около каждого кустика» спасателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Купание Андрей Репин © ИА REGNUM

Руководитель республики перед обсуждением основных вопросов повестки дня поднял вопрос организации безопасности на водоёмах.

«Завершается летний сезон. Не могу не обратить внимание на статистику различного рода происшествий, в том числе в выходные утонуло три человека. Тёплая погода, которая пока задержалась, в итоге нам с вами прибавляет печальную статистику. Прошу в оставшиеся тёплые дни усилить внимание по тем зонам, особенно необорудованным местам купания», — сказал глава Чувашии Олег Николаев, обратившись к профильным ведомствам и руководителям муниципальных образований.

Он также попросил «ещё раз» предупредить жителей об опасности купания в необорудованных местах:

«Если мы сами себя беречь не будем, то конечно, сложно везде, около каждого, как говорится, кустика, держать спасателей. Поэтому я убедительно прошу провести работу, а жителей внимательно относиться к своему здоровью и жизни».

Напомним, что 15 августа в Чебоксарах в городском парке в бассейне едва не утонул пятилетний мальчик, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM , 24 июня на Московской набережной Чебоксар в необорудованном для купания месте утонул 14-летний подросток. 17 июня в Цивильском районе Чувашии девятилетний мальчик вместе с друзьями ушёл на озеро, «где во время купания захлебнулся и утонул».

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