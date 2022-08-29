Чебоксары, 29 августа 2022, 09:28 — REGNUM В Чувашии в последние жаркие дни регистрируют новые случаи происшествия на воде. В связи с этим 29 августа глава республики Олег Николаев попросил руководителей муниципальных образований «усилить внимание» в местах купания, особенно необорудованных. И призвал жителей внимательно относиться к своему здоровью, так как власти не могут «держать около каждого кустика» спасателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
Руководитель республики перед обсуждением основных вопросов повестки дня поднял вопрос организации безопасности на водоёмах.
Он также попросил «ещё раз» предупредить жителей об опасности купания в необорудованных местах:
Напомним, что 15 августа в Чебоксарах в городском парке в бассейне едва не утонул пятилетний мальчик, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM , 24 июня на Московской набережной Чебоксар в необорудованном для купания месте утонул 14-летний подросток. 17 июня в Цивильском районе Чувашии девятилетний мальчик вместе с друзьями ушёл на озеро, «где во время купания захлебнулся и утонул».
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