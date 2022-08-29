Глава Чувашии предупредил купающихся в необорудованных местах
Чебоксары, 29 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Чувашии в последние жаркие дни регистрируют новые случаи происшествий на воде. В связи с этим 29 августа глава республики Олег Николаев попросил руководителей муниципальных образований «усилить внимание» в местах купания, особенно необорудованных. И призвал жителей внимательно относиться к своему здоровью, так как власти не могут «держать около каждого кустика» спасателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Руководитель республики перед обсуждением основных вопросов повестки дня поднял вопрос организации безопасности на водоёмах.
Он также попросил «ещё раз» предупредить жителей об опасности купания в необорудованных местах:
Напомним, что 15 августа в Чебоксарах в городском парке в бассейне едва не утонул пятилетний мальчик, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на Московской набережной Чебоксар в необорудованном для купания месте утонул 14-летний подросток. 17 июня в Цивильском районе Чувашии девятилетний мальчик вместе с друзьями ушёл на озеро, «где во время купания захлебнулся и утонул».
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