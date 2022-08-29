Чебоксары, 29 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Чувашии в последние жаркие дни регистрируют новые случаи происшествий на воде. В связи с этим 29 августа глава республики Олег Николаев попросил руководителей муниципальных образований «усилить внимание» в местах купания, особенно необорудованных. И призвал жителей внимательно относиться к своему здоровью, так как власти не могут «держать около каждого кустика» спасателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

Руководитель республики перед обсуждением основных вопросов повестки дня поднял вопрос организации безопасности на водоёмах.

«Завершается летний сезон. Не могу не обратить внимание на статистику различного рода происшествий, в том числе в выходные утонуло три человека. Тёплая погода, которая пока задержалась, в итоге нам с вами прибавляет печальную статистику. Прошу в оставшиеся тёплые дни усилить внимание по тем зонам, особенно необорудованным местам купания», — сказал глава Чувашии Олег Николаев, обратившись к профильным ведомствам и руководителям муниципальных образований.

Он также попросил «ещё раз» предупредить жителей об опасности купания в необорудованных местах:

«Если мы сами себя беречь не будем, то, конечно, сложно везде, около каждого, как говорится, кустика, держать спасателей. Поэтому я убедительно прошу провести работу, а жителей внимательно относиться к своему здоровью и жизни».

Напомним, что 15 августа в Чебоксарах в городском парке в бассейне едва не утонул пятилетний мальчик, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на Московской набережной Чебоксар в необорудованном для купания месте утонул 14-летний подросток. 17 июня в Цивильском районе Чувашии девятилетний мальчик вместе с друзьями ушёл на озеро, «где во время купания захлебнулся и утонул».

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