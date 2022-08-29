Москва, , 09:27 — REGNUM Школьникам рекомендуется дозировать время работы с электронными средствами обучения (ЭСО) и гаджетами. Потому что 30-50% школьников приобретают близорукость и в дальнейшей жизни вынуждены носить очки, сообщили 29 августа в Роспотребнадзоре.

Гаджеты Brett Taylor Follow

Так, суммарная ежедневная продолжительность использования гаджетов и ЭСО в школе и дома не должна превышать:

— для персонального компьютера и ноутбука — для 1-2 классов — 40 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 классов – 50 минут в школе и 90 минут дома, для 5-9 классов - 60 минут в школе и 120 минут дома, а для 10-11 классов – 70 минут в школе и 170 минут дома;

— для планшета — для 1-2 классов — 30 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 классов – 45 минут в школе и 90 минут дома, для 5-9 классов - 60 минут в школе и 120 минут дома, а для 10-11 классов – 80 минут в школе и 150 минут дома. Занятия с использованием гаджетов для детей до пяти лет не должны проводится.

ИА REGNUM ранее сообщало, детям рекомендуется ежедневно выполнять гимнастику для глаз, оборудовать удобное рабочее место ученика для работы с гаджетом.

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